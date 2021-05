Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hückelhoven-Baal (ots)

Bei einem Unfall an der Einmündung Dieselstraße / Landstraße 117 wurde am Dienstag (4. Mai), gegen 7 Uhr, eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Hückelhoven schwer verletzt. Sie befuhr die Landstraße L 117 aus Richtung Aachener Straße kommend in Fahrtrichtung Doveren. Ein 33-jähriger Fahrer aus Gangelt bog mit seinem Sattelzug zu diesem Zeitpunkt von der Dieselstraße nach links (in Richtung Aachener Straße) auf die Landstraße 117 ab. Die 19-Jährige konnte eine Kollision mit dem Sattelauflieger nicht mehr verhindern und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei verletzte sie sich schwer, wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Landstraße 117 gesperrt.

