Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit 0,99 Promille unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntagmorgen, den 10.05.2020 um 02:20 Uhr, wurde ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Deidesheim in Höhe des Strohmarktes in Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Anlass der Kontrolle war die auffällige Fahrweise des Fahrzeugführers. Dieser überfuhr zuvor mehrmals die Fahrbahnbegrenzung und kollidierte beinahe mit einer Wand. Bei der Kontrolle konnte schließlich eine Atemalkoholkonzentration von 0,99 Promille festgestellt werden. Auf Grund der geschilderten Ausfallerscheinungen muss sich der Fahrer nun für eine Trunkenheit im Verkehr verantworten. Zudem konnten bei einer näheren Betrachtung Hinweise für einen Drogenkonsum erlangt werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

