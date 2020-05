Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Versuchter Einbruch in Schuhgeschäft

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, dem 09.05.2020 wurde um 22.50 Uhr ein Einbruchalarm in einem Schuhgeschäft in Bad Dürkheim in der Bruchstraße gemeldet. Die Örtlichkeit wurde umgehend aufgesucht. Auf der Vorderseite des Geschäfts leuchtete die Rundumleuchte. Es konnten keine Einbruchspuren festgestellt werden. Auf der Rückseite des Anwesens, zur B 271 hin, konnte festgestellt werden, dass eine vergitterte Fensterscheibe eingeschlagen worden war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 EUR.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

