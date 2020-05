Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt

Grünstadt/Hettenleidelheim (ots)

Am frühen Freitag Abend führte eine Streife der Polizei Grünstadt in Hettenleidelheim eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem 25-jährigen PKW-Fahrer aus dem Raum Eisenberg durch. Im Laufe der Kontrolle wurden durch die Beamten Anzeichen auf Drogenkonsum festgestellt. Dieser Verdacht wurde durch einen Drogenvortest bestätigt und dem Fahrer daraufhin durch einen Arzt auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sowie Führerschein und Autoschlüssel sichergestellt. Den jungen Mann erwarten nun entsprechende Straf- bzw. Bußgeldverfahren, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

