Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Vorfahrt missachtet, zwei Personen verletzt

Bad Dürkheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am Freitag, dem 08.05.2020 gegen 13:30 Uhr an der Einmündung der B 271 in Höhe der Abfahrt Bruch. Eine 68-jährige Fahrerin eines Skodas bog an der Einmündung vom Zubringer der B37 kommend, nach links auf die B 271 in Richtung Neustadt ab und übersah hierbei den auf der B 271 von links aus Richtung Neustadt kommenden und durch Verkehrszeichen bevorrechtigten VW einer 69-jährigen Fahrzeugführerin. Es kam zum Unfall. Beim Zusammenstoß der beiden PKW drehte sich der Skoda und prallte an eine Leitplanke. Beide Fahrerinnen verletzten sich leicht, die Skodafahrerin kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8000 EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Aufräumarbeiten musste die Straße ca. anderthalb Stunden halbseitig gesperrt und der Verkehr geregelt werden. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe abgebunden.

