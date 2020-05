Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Einbruch in Anwaltskanzlei löst Alarm in Bankfiliale aus

Bad Dürkheim (ots)

Bruchstraße - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Mittwoch, den 06.05.2020, auf Donnerstag, den 07.05.2020, Zutritt in eine Rechtsanwaltskanzlei, indem sie die Haupteingangstür unter großen Kraftaufwand aufhebelten. In der Kanzlei selbst wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet, wobei die Alarmanlage der daneben befindlichen Bankfiliale ausgelöst wurde. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten keine Täter mehr vor Ort festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 5000 Euro belaufen. Der oder die Täter gingen bei dem Einbruch jedoch leer aus.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

