Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht im Rothenbusch

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 07.05.2020, zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr parkte ein 69-jährige Neustadter mit seinem Kastenwagen am Fahrbahnrand im Rothenbusch, in 67433 Neustadt/Weinstraße. Als er wieder zu seinem PKW zurückkam, stelle er fest, dass die rechte hintere Beleuchtung des Fahrzeugs beschädigt ist und dessen Glasteile auf dem Boden liegen. Aufgrund der Anstoßstelle ist davon auszugehen, dass der unbekannte Unfallverursacher in Richtung Branchweilerhofstraße fuhr und mit seiner rechten Fahrzeugseite den geparkten PKW touchierte. Der Schaden am geparkten PKW beläuft sich auf ca. 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem bis dato unbekannten Verursacher geben können werden gebeten sich mit hiesiger Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Laurent Gudel, Polizeikommissar



Telefon: 06321-854-207

E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell