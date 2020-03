Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Werkzeuge aus Rohbau gestohlen

Lübbecke (ots)

In der Nacht zu Donnerstag sind Unbekannte in einen Hallenrohbau in der Carl-Vogeler-Straße eingebrochen.

Auf dem durch einen Bauzaun umfriedeten Grundstück suchten die Täter zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr die Halle auf und verschafften sich Zutritt. Darin öffnete man gewaltsam Metalltüren zu Lagerräumen. Aus einem Raum nahm man mehrere Makita-Werkzeuge mit. Aus einem weiteren Lagerraum entnahm man eine Bohrmaschine und einen Winkelschleifer - beides ebenfalls von Makita. Außerdem stahl man zwei Pressen von der Marke Geberit.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Ermittler unter Telefon (0571) 88660.

