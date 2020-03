Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto auf dem Feuerwehr-Parkplatz in Nettelstedt beschädigt

Lübbecke (ots)

Auf dem Parkplatz am Feuerwehrgerätehaus an der Husener Straße in Nettelstedt ist am frühen Dienstagabend ein schwarzer Opel beschädigt worden.

Der 63-jährige Fahrer aus der Gemeinde Hüllhorst hatte seinen Insignia dort gegen 17 Uhr abgestellt. Als der Mann nach rund einer Stunde wieder zu seinem Pkw kam, war dieser im Heckbereich beschädigt. Als der Mann nach nächsten Tag den Schaden bemerkte, melde er sich bei der Polizei. Die sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten des Verkehrskommissariats unter Telefon (05741) 2770 entgegen.

