Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag, um 20.00 Uhr, befuhr eine 78jährige Mercedes-Lenkerin die B27 von Kirchheim in Richtung Lauffen. Direkt dahinter fuhr eine 27jährige Opel-Lenkerin, welcher die unsichere Fahrweise der Mercedes-Lenkerin auffiel. Nach der Ortsausfahrt Kirchheim kam die Mercedes-Lenkerin nach links auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 40jährige Peugeot-Lenkerin konnte noch nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Die dahinterfahrende 43jährige Mercedes-Lenkerin stieß frontal mit der 78jährigen Mercedes-Lenkerin zusammen. Durch den Aufprall und umherfliegende Teile wurde der Opel beschädigt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Gesamtschaden in Höhe von etwa 46000 Euro. Die 78jährige Mercedes-Lenkerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden beteiligten Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B27 zwischen Kirchheim am Neckar und Lauffen für 2 Stunden in beide Richtungen voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell