Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 42-Jährige sollte beraubt werden - drei junge Männer dingfest gemacht

Ludwigsburg (ots)

Wegen versuchter räuberischer Erpressung werden sich drei junge Männer im Alter von 16, 17 und 19 Jahren verantworten müssen, die am Montag kurz nach 22.00 Uhr in der Bahnhofstraße in Böblingen zuschlugen. Ihr Opfer, ein 42 Jahre alter Mann, ging in Richtung des Bahnhofs, als ihm das Trio entgegen kam. Zunächst habe wohl einer der Tatverdächtigen gegen ein abgestelltes Fahrrad getreten. Dann soll er auf den 42-Jährigen zugegangen sein und Geld gefordert haben. Während dessen trat er nach dem Mann, der jedoch ausweichen konnte. Der 16-jährige Komplize, der sein Gesicht mit einem roten Tuch verdeckte, verlangte nun ebenfalls die Herausgabe von Bargeld, worauf der 42-Jährige in einer nahegelegene Gaststätte Schutz suchte. Nachdem ihm einer der Tatverdächtigen noch bis zum Eingangs des Lokals gefolgt war, flüchteten die drei dann in Richtung des Unteren Sees. Die alarmierte Polizei führte sofort Fahndungsmaßnahmen anhand der vorliegenden Personenbeschreibungen durch. Im Bereich des Unteren Sees konnten Polizeibeamte schließlich eine Gruppe von Personen feststellen. Unter ihnen entdeckten die Beamten drei junge Männer, die auf die Beschreibungen passten. Da sich die drei den Polizisten gegenüber aggressiv verhielten, wurden ihnen Handschließend angelegt. Als sich der Verdacht, dass sie die Tat verübt haben könnten, verdichtete, wurden sie vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Nach Durchführung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Tatverdächtigen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

