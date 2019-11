Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht, Kompletträder gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr einen Audi auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Tilsiter Straße in Sindelfingen. Es entstand in Folge dessen ein Sachschaden von ungefähr 1.500 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152/605-0 entgegen.

Sindelfingen: Kompletträder gestohlen

Zwischen Montag 16.00 Uhr und Dienstag 06.00 Uhr trieb ein noch unbekannter Dieb in einer Tiefgarage im Glemsweg in Sindelfingen sein Unwesen. Der Täter entwendete vier neuwertige Kompletträder von einem Stellplatz einer Gemeinschaftstiefgarage mit Rolltor. Bei den Felgen der Räder handelt es sich um originale VW-Alu-Felgen, Modell Sebring. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 1.200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

