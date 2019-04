Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Dorsten: Quads gestohlen

Recklinghausen (ots)

Von der Kreuzstraße in Datteln und von der Straße "Am Hünengrab" in Dorsten ist in der Nacht zu Donnerstag jeweils ein Quad gestohlen worden. Beide Quads waren schwarz, das Dorstener hatte ein RE(cklinghäuser) Kennzeichen, das aus Datteln hatte ein CAS(troper) Kennzeichen. Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0800 2361 111 beim Kriminalkommissariat zu melden.

