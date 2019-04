Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall an der Limperstraße

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Limperstraße/Reitzensteinstraße sind am Mittwoch um 20.25 h drei Menschen leicht verletzt worden. Eine 68-jährige Recklinghäuserin wollte mit ihrem Auto von der Limperstraße nach rechts in die Reitzensteinstraße einbiegen und stieß dabei mit dem Wagen eines 44-Jährigen aus Herten zusammen. Dieser war auf der Reitzensteinstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Der Wagen der Recklinghäuserin schleuderte nach der Kollision noch gegen die Wand eines Hauses an der Kreuzung. Die 68-Jährige und zwei Insassen aus dem anderen Wagen, eine 36-Jährige und eine 7-Jährige aus Herten, wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 13500 Euro geschätzt.

