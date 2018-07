POL-OF: Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 09.07.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

Brand in Wohnanlage - Offenbach

(fg) Am Montagnachmittag rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem gemeldeten Brand aus: Gegen 16 Uhr stiegen aus einem Fenster einer Wohnanlage in der Goerdelerstraße (einstellige Hausnummern) Rauchschwaden auf. Die Feuerwehr hatte den Brand nach kurzer Zeit unter der Kontrolle. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 75-jähriger Bewohner verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Höhe des Schadens kann bislang nicht beziffert werden. Die Kripo in Offenbach hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Offenbach, 09.07.2018, Pressestelle, Felix Geis

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211

Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell