POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 08.07.2018

Kripo fahndet nach Sittenstrolch - Hanau

Gestern, gegen 18 Uhr, befand sich eine 61-Jährige aus Hanau auf dem Hauptfriedhof am Grab ihrer Schwiegereltern. Hierbei näherte sich ein junger Mann dem Grab und betatschte die Seniorin am Gesäß. Sie drehte sich daraufhin um und schlug dem bislang unbekannten Täter eine Plastiktüte ins Gesicht. Dieser zog sich nunmehr seine Hose, samt Unterhose herunter und nahm sein Glied in die Hand. Erst als die Seniorin nach der Polizei rief, flüchtete der Unbekannte vom Friedhof. Sie konnte den Sittenstrolch wie folgt beschreiben: Etwa 20-25 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß. Er war schlank, hatte dunkle Augen und dunkle Haare, die im oberen Bereich etwas länger und zurückgekämmt waren. Er trug gestern eine helle Bekleidung, zu der keine näheren Angaben gemacht werden können. Das zuständige Fachkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen. Sollte der Täter nochmals in Erscheinung treten, so bittet die Polizei darum, sich auffällige Merkmale dieser Person einzuprägen und umgehend den Notruf 110 anzurufen.

Gestern, gegen 16.45 Uhr, musste ein Ultraleichtflugzeug auf einem Acker bei Spielberg notlanden. Das Flugzeug war auf einem Rundflug und gerade in Richtung Schotten unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen musste der 53-jährige Pilot aus Lautertal aufgrund eines technischen Defektes unplanmäßig eine Außenlandung vornehmen. Beim Bremsen auf einem Haferfeld kippte das Fluggerät über den Bug; es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Pilot konnte das Flugzeug mit leichten Verletzungen, die nicht behandelt werden mussten, verlassen. Durch eine Streife der Polizeistation Gelnhausen wurde der Unfall dokumentiert und ein Bericht an zuständigen Behörden gefertigt. Der Abtransport des beschädigten Flugzeugs wurde durch den Piloten selbst organisiert.

Offenbach am Main, 08.07.2018

