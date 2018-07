POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 06.07.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Autodiebe stehlen Jaguar - Offenbach

(aa) Ein Jaguar verschwand am Donnerstagmorgen aus dem Walpertswiesenweg; Autodiebe stahlen das in Höhe der Hausnummer 30 abgestellte Fahrzeug zwischen 6.10 und 8.45 Uhr. An dem grauen XJ aus dem Baujahr 2012 waren Offenbacher Kennzeichen angebracht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Wer sah den Unfall am Friedrichsweiher? - Offenbach

(vt) Noch unklar ist der genaue Hergang eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend auf der Kreuzung Senefelderstraße/Starkenburgring ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen stieß gegen 19 Uhr ein Radfahrer mit einem grauen Sharan zusammen. Strittig ist, wer zum Zeitpunkt des Unfalls das Rotlicht übersehen hatte. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang, insbesondere zur Ampelschaltung, geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 8098-5200 zu melden.

3. Verkehrskontrolle an der Rastanlage Weiskirchen - Gemarkung Rodgau, Autobahn 3

(vt)" Safe Holiday" - Unter diesem Motto führten Polizeibeamte am Donnerstag eine Verkehrskontrolle auf der Autobahn 3 an der Rastanlage Weiskirchen-Süd durch. So stoppten die Beamten einen Autofahrer, der mit seiner Familie unterwegs war. Das Baby lag zwar in einer Babyschale, diese war allerdings nicht richtig mit Gurten gesichert. Darüber hinaus saß der Sohn bei seiner Mutter auf dem Schoß. Einsatzleiter Etienne Schmitt sagte: "Erst nachdem der Fahrer für sein Kind einen passenden Kindersitz besorgt hatte, konnten alle die Fahrt fortsetzen." Zwischen 10 und 16 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte 72 Autos, darunter auch mehrere Wohnwagengespanne sowie 16 Lastwagen. Um eine Überladung auszuschließen, wurden mehrere Brummis und Gespanne gewogen. Die Beanstandungen waren nur gering, sodass diese Fahrer mit einer Verwarnung davon kamen. Mit Strafverfahren dagegen müssen drei Autofahrer rechnen, die offensichtlich unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Für sie endete die Weiterfahrt bei der Rastanlage und mündete in einer Blutentnahme auf der Polizeiwache. Im Golf eines 29-jährigen stellten die Polizisten Drogen sicher. Ansonsten kamen Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, das Pflichtversicherungsgesetz, das Güterkraftgesetz sowie die Nichteinhaltung von Lenk- und Ruhezeiten hinzu. An wenigen Fahrzeugen stellten die Beamten kleinere Mängel fest, die die Fahrer nun beheben müssen. Polizeioberkommissar Etienne Schmitt zog folgendes Resümee zur Kontrolle: "Wir wurden positiv überrascht, dass der überwiegende Teil der Bürger ihre Fahrzeuge für den Urlaub verkehrssicher beladen hatten und der Rest die Verbesserungsvorschläge meiner Kolleginnen und Kollegen dankend aufnahmen."

4. Zeuge meldete Einbruch - Dietzenbach

(aa) Ein Passant alarmierte am Donnerstagabend, gegen 22.20 Uhr, die Polizei: Am Massayaplatz ist die Eingangsschiebetür zu einem Lebensmittelmarkt offensichtlich aufgebrochen und ein Mann stehe im Kassenbereich und fülle gerade Tüten. Die herbeigeeilten Beamten nahmen kurz darauf in dem Geschäft einen 39-jährigen Dietzenbacher vorläufig fest. Der hatte wohl gerade Tabakwaren und Nahrungsmittel im Wert von über 700 Euro eingepackt. Die Polizisten nahmen den mutmaßlichen Einbrecher mit auf die Dienststelle. Dort musste der Festgenommene eine Blutprobe abgeben, da ein durchgeführter Alcotest fast 2,7 Promille ergab. Nach den Maßnahmen wurde er entlassen. Die Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

5. Junge wurde von Hund gebissen - Polizei bittet um Hinweise - Langen

(aa) Ein Junge wurde am Donnerstagmittag auf der Dieburger Straße von einem Hund gebissen; die Polizei sucht nun den Hundehalter. Gegen 12 Uhr ging der Siebenjährige auf dem Gehweg, als er in Höhe der Hausnummer 44 einem etwa 25 Jahre alten Mann mit zwei angeleinten großen Hunden begegnete. Ein Tier biss dem Bub in den linken Oberschenkel. Der etwa 1,80 Meter große Mann, der kurze blonde Haare hatte, ging danach weiter, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Die Hunde hatten eine Rückenhöhe von etwa 90 Zentimetern und braun/blondes Fell. Eine bislang unbekannte Frau hatte den Vorfall wohl mitbekommen; sie kümmerte sich um den Jungen zu Hilfe und brachte ihn nach Hause. Die Polizei bittet nun diese Frau und weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

6. Festnahme nach versuchtem Automatenaufbruch - Langen

(aa) Polizeibeamte nahmen am frühen Freitag in der Paul-Ehrlich-Straße - dank eines aufmerksamen Zeugens - mutmaßliche Automatenaufbrecher vorläufig fest. Demnach sollen um kurz nach 1 Uhr zwei Männer an einem Zigarettenautomaten gehebelt haben, während in einem davor stehenden Auto die Fahrerin offensichtlich auf die beiden wartete. Als die herbeigeeilten Beamten kurz darauf eintrafen, stand das genannte Auto noch da. Darin saßen eine 27-Jährige sowie zwei 19 und 29 Jahre alte Männer; die drei Verdächtigen wurden zur Dienststelle gebracht. An dem Zigarettenautomaten waren Hebelspuren sichtbar, geöffnet war er jedoch nicht. Das Trio, das nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, muss sich nun wegen Verdachts des versuchten schweren Diebstahls verantworten.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbrecher nahmen Fernseher mit - Hanau

(aa) Einbrecher waren zwischen Dienstag und Donnerstagabend, 18.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus "Am Hexenpfad" eingestiegen. Für den Einstieg hatten sie eine Mülltonne unter das Küchenfenster gestellt und die Scheibe eingeschlagen. Anschließend suchten sie in sämtlichen Räumen nach Wertsachen; die Täter stahlen ein Fernsehgerät, einen Laptop, eine Digitalkamera und Geld. Die Kriminalpolizei bitten Anwohner oder Passanten, die in der Straße und in der Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Bewohner bei Wohnungsbrand schwer verletzt - Schöneck

(neu) Mit Verbrennungen im Gesicht und einer Rauchgasvergiftung musste in der Nacht zu Freitag ein 81 Jahre alter Mann aus Oberdorfelden in eine Klinik eingeliefert werden. Vorangegangen war gegen 2 Uhr der Brand in seiner Erdgeschosswohnung in der Heiligenstraße, von dem das ganze Zweifamilienhaus in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die beiden Bewohner des Obergeschosses, die von einem Rauchmelder geweckt wurden, konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Feuerwehr hatte den Brand in kurzer Zeit unter Kontrolle. Zu den Hintergründen, warum das Feuer ausbrach, liegen derzeit noch keine näheren Erkenntnisse vor. Die Kripo Hanau hat die weiteren Ermittlungen übernommen und will den Brandort näher untersuchen, sobald das Haus wieder gefahrlos betreten werden kann. Das komplette Haus gilt derzeit als unbewohnbar, da auch das Obergeschoss in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Höhe des Sachschadens wurde auf rund 400.000 Euro geschätzt.

Offenbach, 06.07.2018, Pressestelle, Rudi Neu

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211

Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell