POL-OF: Blitzermeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 06.07.2018

Offenbach (ots) - Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 28. Kalenderwoche 2018

(aa) Das Polizeipräsidium Südosthessen veröffentlicht auf seiner Internetseite www.polizei.hessen.de/ppsoh wöchentlich geplante Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Die Auflistung ist nicht abschließend; Verkehrsteilnehmer sollten daher mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen der einzelnen Reviere und Stationen rechnen. Im Jahr 2017 ereigneten sich im Polizeipräsidium Südosthessen insgesamt 14.244 Verkehrsunfälle. 17 Personen wurden dabei getötet und 590 Personen schwer verletzt. Überhöhtes oder nicht angepasstes Tempo war bei 392 Verkehrsunfällen mit Personenschaden ursächlich. Aktionen, wie zum Beispiel der europaweite Speedmarathon, bei dem auch die Messstellen vorher veröffentlicht wurden, haben gezeigt, dass dadurch das Geschwindigkeitsniveau gesenkt werden kann. Mit dieser Maßnahme leistet das Polizeipräsidium Südosthessen dauerhaft einen weiteren Beitrag zur Verkehrssicherheit.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

09.07.2018: Gemarkung Neu-Isenburg, B 44, Ausfahrt Südkreisel, in Fahrtrichtung Neu-Isenburg Gemarkung Buchschlag, L 3262, in Fahrtrichtung Zeppelinheim Gemarkung Bad Orb, L 3199, "Eiserne Hand" B 43 a, Hanau Richtung Fulda, AS Hanau-Hafen

10.07.2018: Gemarkung Froschhausen, L 2310, zwischen B 45 und Froschhausen Gemarkung Hanau, L 9193, in Fahrtrichtung Leipziger Straße Mühlheim, Steinheimer Straße, in Fahrtrichtung Steinheim B 43 a, Hanau Richtung Fulda, AS Hanau-Hafen

11.07.2018: L 3001, Dietzenbach Richtung Offenthal Gemarkung Urberach, B 486, in Fahrtrichtung Urberach L 3195, Rüdigheim Richtung Hirtzbacher Höfe B 43 a, Hanau Richtung Fulda, AS Hanau-Hafen

12.07.2018: B 486, Langen in Fahrtrichtung AS A5 B 43 a, Hanau Richtung Fulda, AS Hanau-Hafen

13.07.2018: L 2310, Gemarkung Mainhausen, in Fahrtrichtung Seligenstadt B 459, Geisfeldkreisel, Zufahrt aus Richtung Neu-Isenburg

14.06. und 15.07.2018: B 459, Geisfeldkreisel, Zufahrt aus Richtung Neu-Isenburg

Offenbach, 06.07.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

