POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 04.07.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Kastenwagen wendete - Auffahrunfall passierte - Verursacher fuhr weiter - Offenbach

(aa) Der Fahrer eines kleinen weißen Kastenwagens wendete am Montagmorgen auf der Bieberer Straße, offensichtlich ohne auf den Verkehr zu achten und verursachte damit einen Auffahrunfall zwischen zwei nachfolgenden Autos. Gegen 8.20 Uhr fuhr der Kastenwagen in Richtung Bieber auf dem rechten Fahrstreifen und wendete plötzlich in Höhe des Bierbrauerweges nach links. Dadurch musste ein auf der linken Spur fahrender 21-jähriger Opel-Lenker stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies glückte zwar, allerdings fuhr dann ein 28-Jähriger mit seinem VW Crafter auf den Astra auf. An den Autos entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro und der 21-Jährige in dem Opel klagte anschließend über Nackenschmerzen. Der Verursacher kümmerte sich nicht darum und fuhr weiter. Die Beamten des 1. Polizeireviers (069 8098-5100) suchen nun Zeugen, um die Unfallflucht aufklären zu können.

2. Offensichtliche Alkoholfahrt geht glimpflich aus - Offenbach

(vt) Eine Polizeistreife, die am Sonntagabend in der Bieberer Straße unterwegs war, verhinderte wohl die Weiterfahrt einer offensichtlich alkoholisierten Autofahrerin. Gegen 19.50 Uhr sahen die Beamten einen Seat quer auf der Fahrbahn stehen. In dem Auto saß eine 62-jährige Frau, die angab, dass ihr der Motor beim Fahren plötzlich ausgegangen sei. In dem Gespräch nahmen die Beamten dann starken Alkoholgeruch aus dem Inneren des Fahrzeugs wahr. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,40 Promille. Der Dame wurde deshalb auf dem 1. Polizeirevier Blut entnommen. Der Offenbacherin drohen nun ein Strafverfahren und der Führerscheinentzug.

3. Außergewöhnlicher Unfall - Fahrerin wohlauf - Rodgau/ Nieder-Roden

(vt) Am Dienstagmorgen verlor eine 62-Jährige auf der Hanauer Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug; sie fuhr zunächst mit ihrem VW Golf durch einen Zaun über ein Grundstück, touchierte dann auf einem angrenzenden Parkplatz drei Fahrzeuge und zwei Verkehrsschilder. Nach ersten Erkenntnissen hatte sie gegen 8.25 Uhr beim Abbiegen in die Frankfurter Straße versehentlich zu viel Gas gegeben. Die Dame war, trotz der Anstöße, bei der Unfallaufnahme offensichtlich wohlauf. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 22.000 Euro geschätzt.

4. Autodiebe klauen Mercedes - Neu-Isenburg

(fg) In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte einen weißen Mercedes aus dem Lärchenweg geklaut. In der Zeit zwischen Montagabend, 21 Uhr und Dienstagvormittag, 11 Uhr, rissen sich die Autodiebe die im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkte Limousine des Typs E 300 unter den Nagel. Am Fahrzeug waren MZ-Kennzeichen und die Ziffernfolge 619 angebracht. Hinweise auf die Diebe oder den Standort des Autos bitte an die Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.

5. Unfall zwischen VW Tiguan und radelndem Kind - Neu-Isenburg

(fg) Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstagabend in der Richard-Wagner-Straße in der Höhe der Hausnummer 15 ereignete. Eine 39-Jährige aus Neu-Isenburg befuhr gegen 18 Uhr die Richard-Wagner-Straße in Richtung Offenbacher Straße, als ein kleiner Junge auf einem Fahrrad über den dortigen Zebrastreifen fuhr. Die Fahrerin des VW Tiguan konnte wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte den etwa 5 Jahre alten Jungen leicht. Das Kind stand sofort wieder auf und radelte in Richtung eines Einkaufszentrums davon. Kurze Zeit später erschienen zwar die Eltern des Jungen an der Unfallstelle, zum Austausch der Personalien kam es jedoch nicht. Nach ersten Erkenntnissen hat sich der Bub nicht verletzt. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Hinweise zu dem Jungen und seinen Eltern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 9155-0 zu melden.

6. Motorradfahrer schwer verletzt - Rödermark

(vt) Ein Yamaha-Fahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Bundesstraße 486 schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Biker gegen 21 Uhr auf der B 486 von Urberach Richtung Eppertshausen hinter einem Renault Megane. Als das Auto nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, hatte der Motorradfahrer wohl gerade zum Überholen angesetzt. Es kam hierbei zum Zusammenstoß. Der 18-Jährige aus Rodgau kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall wurden auch die beiden Insassen des Renaults leicht verletzt. Sie wurden ebenfalls zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Der Schaden wird auf 9.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06074 837-0 mit der Polizeistation Dietzenbach in Verbindung zu setzen.

7. Lastkraftwagenfahrer beschädigt Ampelanlage und flüchtet - Egelsbach

(fg) Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen Zeugen einer Verkehrsunfallflucht die sich am Dienstagmittag kurz nach 12 Uhr an der Kreuzung der Kreisstraße 168 / Darmstädter Landstraße ereignet hat. Der Fahrer eines Lastkraftwagens mit blauem Führerhaus soll die K 168 in Richtung der Autobahn 661 gefahren sein. Beim Passieren der Kreuzung touchierte ein auf der Ladefläche befindlicher Kran die obere Ampelanlage, die durch den Zusammenstoß beschädigt wurde. Die Ladefläche soll eingegittert und mit Grünschnitt beladen gewesen sein. Ohne sich um den Schaden, der auf etwa 2.000 Euro geschätzt wird, zu kümmern, fuhr der LKW-Fahrer in Richtung A 661 davon. Er war etwa 50 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und trug eine schwarze Sonnenbrille. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 9155-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Hundebesitzer flüchtet nach Unfall - Hanau

(vt) Am Dienstagmittag gegen 13.10 Uhr verunfallte ein Fahrzeug, weil der Fahrer einem freilaufenden Hund ausweichen musste. Der 54-jährige Toyota-Fahrer befuhr die Landesstraße 3193 von Erlensee kommend in Richtung Hanau. Auf dem Streckenabschnitt sei dann plötzlich ein Hund auf die Straße gelaufen. Beim Ausweichen prallte der Fahrzeugführer in die Leitplanke. Nachdem er seinen Prius auf dem Seitenstreifen abstellen konnte und aus dem Fahrzeug ausstieg, hatte er am parallel verlaufenden Fuß- und Radweg einen etwa 60-jährigen Mann gesehen, der den Hund zu sich rief. Der Mann war mit einer Jeans und einem Hemd bekleidet. Zudem führte er ein Damenrad. Bei dem Hund habe es sich der Optik nach um einen Australian Shepherd gehandelt. Der Schaden wird auf 4.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder der Identität des Mannes mit dem Hund geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher stahlen Handys - Maintal/Dörnigheim

(aa) Einbrecher, die am frühen Mittwoch in einen Verbrauchermarkt in der Wingertstraße eingedrungen waren, hatten es offensichtlich auf Handys abgesehen. Sie stahlen Mobiltelefone im Wert von mehreren tausend Euro. Zwischen 0.20 und 3 Uhr zertrümmerten die Diebe zuvor eine Glastür, um in das Geschäft zu gelangen. Anschließend schlugen die Täter noch eine Vitrine ein und brachen die Tür zu einem Nebenraum auf. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 04.07.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell