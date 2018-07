POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 05.07.2018

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Wer sah die kletternden Einbrecher? - Offenbach

(aa) Einbrecher waren in der Nacht zum Mittwoch in der Seligenstädter Straße über das Flachdach eines Drogeriemarktes in eine angrenzende Arztpraxis eingestiegen. Zwischen 20 und 8 Uhr waren die Täter hinauf geklettert, um an ein Fenster im ersten Stock des Nachbarhauses zu gelangen. Die Diebe hebelten schließlich das Fenster auf und stiegen in die Praxisräume ein. Sie stahlen das Geld aus der Kaffeekasse und verschwanden wieder. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Unfall: Alle Insassen erlitten leichte Blessuren - Dietzenbach

(aa) Bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 3001 in Höhe des Waldschwimmbades erlitten vier Autoinsassen leichte Verletzungen; darunter waren ein 10-jähriger Junge und ein neunjähriges Mädchen. Die Kinder saßen im Mercedes einer 72-Jährigen. Die Dietzenbacherin wollte kurz nach 9 Uhr nach links zum Schwimmbad abbiegen und übersah anscheinend einen entgegenkommenden Peugeot, den eine 49-Jährige Rodgauerin fuhr. Durch den Zusammenstoß erlitten nach bisherigen Erkenntnissen alle Insassen Prellungen; sie wurden zur Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf über 12.000 Euro.

3. Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße 174 - Dietzenbach

(aa) Am Dienstagmittag ereignete sich auf der Kreisstraße 174 ein Frontalzusammenstoß zweier Autos, wobei beide Fahrer aus Dietzenbach offenbar "nur" leicht verletzt wurden. Gegen 12.15 Uhr geriet ein 64-jähriger BMW-Lenker aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wobei derzeit ein medizinischer Hintergrund überprüft wird. Dort stieß der 5er mit dem Renault eines 74-Jährigen zusammen. Dieser klagte anschließend über Rückschmerzen. Beide Männer kamen ins Krankenhaus. An den Autos entstand ein Schaden von zirka 20.000 Euro.

4. Einbrecher brauchen wenig Zeit - Dreieich-Sprendlingen

(aa) Das Zeitfenster von einer Stunde reichte Einbrechern am Mittwochvormittag zum Beute machen. Zwischen 10.10 und 11.10 Uhr waren die Bewohner eines Einfamilienhauses "Am Taubhaus" nicht zuhause. Die Täter hebelten sowohl die Balkontür als auch weitere im Haus auf. Anschließend durchsuchten sie alle Räume vom Keller bis zum Obergeschoss, fanden Schmuck und machten sich mit der Beute davon. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Brand im Kellerverschlag - Hanau

(aa) Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwochnachmittag in die Freigerichtstraße aus. Dort brannte gegen 15.15 Uhr im Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses offensichtlich ein dort abgestelltes Sofa. Das Feuer wurde gelöscht und es kam zu keinem Übergreifen auf die bewohnten Etagen. Allerdings wurden neben Inventar die elektrischen Leitungen beschädigt. Die Bewohner des Hauses blieben nach ersten Erkenntnissen unversehrt, ein Mieter kam allerdings in eine Fachklinik. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

2. Einbrecher hatten es auf Handys abgesehen - Nidderau

(aa) Einbrecher, die es auf Mobiltelefone abgesehen hatten, waren in der Nacht zum Mittwoch in Heldenbergen zugange. Zwischen 19 und 10 Uhr brachen sie im Gehrener Ring die Eingangstür zu einem Geschäft auf. Im Shop drangen die Täter weiter gewaltsam in den Lagerraum sowie in ein Nebenzimmer ein. Die Diebe stahlen Handys im Wert von mehreren tausend Euro. Wie wir berichteten, wurden am frühen Mittwoch in Maintal Dörnigheim ebenfalls Handys bei einem Einbruch gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob hier dieselben Täter die Einbrüche begangen haben. Die Kripo bittet zudem um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 05.07.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

