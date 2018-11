Wilhelmshaven (ots) -

Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus Varel- Am frühen Freitagabend kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Königsberger Straße in Varel zu einer starken Rauchentwicklung. Ein auf einer versehentlich eingeschalteten Herdplatte abgestellter Besteckkasten entzündete sich. Durch den dichten Rauch war die betroffene Wohnung zunächst nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand, Gebäudeschaden entstand nicht. Fahren ohne Fahrerlaubnis Zetel- Am Freitagmittag wurde ein Fahrzeugführer mit seinem Kleinkraftrad auf der Urwaldstraße in Zetel im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der erst 15-jährige Fahrzeugführer keine entsprechende Fahrerlaubnis besaß. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurden eingeleitet. Fahren unter Einfluss berauschender Mittel Varel- Am Freitagnachmittag wurde auf der Rodenkirchener Straße in Varel der Fahrer eines Pkw kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde mittels eines Drogenvortests festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Er wurde zwecks Blutentnahme der Polizeidienststelle zugeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Verkehrsunfall Varel- Am Freitagmorgen befuhr ein 15-Jähriger mit seinem Mofa vor einem 42jährigen Fahrer eines Pkw die Dangaster Straße in Varel. Auf Höhe der Helgoländer Straße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, als der Mofa-Fahrer in die Helgoländer Straße abbiegen wollte und der Pkw-Fahrer zum Überholen des MofaFahrers ansetzte. Der 15-Jährige kam durch den Unfall zu Fall. Verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligte, Sachschaden entstand.

