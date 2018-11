Wilhelmshaven (ots) -

Einbruchsdiebstähle: Am Samstag, zwischen 17.15 und 21.40 Uhr, wurde im Altengrodener Weg an einem Einfamilienhaus die Scheibe der Terrassentür mittels eines Steines eingeworfen. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet. In der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr, bis Samstag, 10.30 Uhr, wurde in der Emsstraße das Fenster einer Gartenlaube aufgehebelt. In der Laube erbeutete man den Schlüssel eines angrenzenden Schuppens und öffnete diesen. Daraus wurden u.a. Werkzeuge entwendet. Sachbeschädigung: Am Freitagabend, gegen 19.00 Uhr, wurden in einem Waschsalon in der Posener Straße durch vier Jugendliche drei der dortigen Waschmaschinen beschädigt, indem sie in die Trommeln hineingeklettert waren. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen gegen die bis dato unbekannten Täter laufen. Sonstiges: Am Sonntagmorgen, gegen 00.35 Uhr, fühlte sich ein 40-jähriger Mann berufen, im Ölhafendamm eigenständig den Verkehr zu regeln. Dabei benutzte der stark alkoholisierte Mann eine zwei Meter lange Wurflanze, einen Nachbau aus der Zeit der alten Römer. Vor Ort echauffierte er sich über das zu schnelle Fahren der Autos. Die Lanze wurde ihm durch die Polizei abgenommen. Eine waffenrechtliche Prüfung folgt.

