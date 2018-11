Wilhelmshaven (ots) -

Tageswohnungseinbruch Am Freitag, 23.11.2018, zwischen 14:45 Uhr und 18:15 Uhr, kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in der Heinrich-Tönjes-Straße in Schortens. Bisher unbekannte Täter schlugen die Terrassentür des Wohnhauses ein und verschafften sich so Zutritt zu allen Räumen des Hauses. Die genaue Schadenshöhe konnte bei Sachverhaltsaufnahme noch nicht genannt werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Am Freitag 23.11.2018, gg. 08:58 Uhr, fuhr eine 43-jährige Fahrzeugführerin eines VW Amarok, in der Bahnhofstraße in Jever, rückwärts von der Fahrbahn auf eine Grundstückseinfahrt. Dabei übersah sie eine 78-jährige Fahrradfahrerin, welche auf dem parallel verlaufenden Radweg fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzt die Fahrradfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Verkehrsunfallflucht Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Mühlenweg in Schortens/Heidmühle kam es am Samstag, 24.11.2018, zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannte(r) Fahrzeugführer/in beschädigte beim Ein- oder Ausparken aus einer eingezeichneten Stellfläche einen Pkw KIA Sorento an der vorderen Stoßstange. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen. Körperverletzung Am heutigen Sonntagmorgen, 25.11.2018, gg. 05:00 Uhr, lief ein 17-jähriger Heranwachsender am Oldenburger Damm, aus Richtung Diskothek kommend, entlang. In Höhe der Einmündung Buschhausen soll ein silberfarbenes Fahrzeug, aus Richtung Wilhelmhaven gekommen, neben ihm gehalten haben. Ein Mann sei ausgestiegen und habe ihn wortlos in den angrenzenden Graben geschubst. Aus dem leicht wasserführenden und sehr schlickreichen Graben kann sich der nur mit einem T-Shirt bekleidete junge Mann befreien. In der Folge läuft der leicht alkoholisierte 17-jährige weiter in Richtung Roffhausen bis er an der Bungerei in Schortens von einem aufmerksamen Bürger auf seinen körperlichen Zustand angesprochen wurde. Aufgrund der niedrigen Temperaturen war der junge Mann unterkühlt und wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

