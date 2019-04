Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auffahrunfall an der Autobahnabfahrt

Recklinghausen (ots)

An der Autobahnabfahrt der A 52 gab es am Mittwoch einen Unfall, bei dem ein 31-jähriger Dorstener leicht verletzt wurde. Er wollte um kurz nach 15.00 h mit seinem Auto von der Autobahnabfahrt in die Dorstener Straße einbiegen und stoppte sein Auto an der Einmündung. Ein hinter ihm fahrender 37-Jähriger aus Köln erkannte dies zu spät und fuhr auf. Der 31-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

