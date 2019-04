Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall am Lippweg

Recklinghausen (ots)

Zwei Frauen wurden am Donnerstag um 07.35 h bei einem Unfall am Lippweg verletzt. Eine 43-jährige Bottroperin fuhr mit ihrem Auto auf dem Liboriweg und stieß an der Kreuzung mit dem von rechts kommenden Wagen einer 38-jährigen Bottroperin zusammen, die auf dem Lippweg unterwegs war. Beide Fahrerinnen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die 38-Jährige war so schwer verletzt, dass sie stationär aufgenommen werden musste, die 43-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Zwei Verkehrsschilder waren ebenfalls beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf 17000 Euro geschätzt. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell