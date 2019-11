POL-LB: Unfallflucht in Herrenberg; Streit in Herrenberg eskaliert

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Herrenberg: Verkehrsunfallflucht

Ein Sachschaden von etwa 1.800 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Opel, der am Montag zwischen 07.30 und 14.00 Uhr in der Hauffstraße in Herrenberg am Fahrbahnrand abgestellt war. Auf noch ungeklärte Art und Weise stieß der Unbekannte gegen die Fahrertür und den vorderen rechten Kotflügel des geparkten Wagens und fuhr anschließend, ohne sich um den Unfall zu kümmern, davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, in Verbindung zu setzen.

Herrenberg: Streit in Gaststätte eskaliert

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Montagmittag in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Herrenberg zu Streitigkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich ein 41-Jähriger gegen 11.30 Uhr in der Gaststätte aufgehalten. Er saß dort an einem Tisch und wurde plötzlich von einem Gleichaltrigen, der mutmaßlich alkoholisiert war, verbal angegangen. Der Betrunkene soll im weiteren Verlauf den anderen Mann an der Hand gepackt und nach draußen vor das Lokal gezogen haben. Dann soll der Widersacher auf seinen Kontrahenten losgegangen sein, woraufhin sich dieser mit einem Faustschlag zu Wehr setzte. Beide Männer wurden bei der Auseinandersetzung verletzt. Einer von ihnen musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden 41-Jährigen müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

