Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach, Prinzbach, B 415 - Rettungshubschrauber nach Unfall im Einsatz

Biberach, Prinzbach (ots)

Die B 415 ist aktuell nach einem Unfall zwischen Prinzbach und der Passhöhe Schönberg gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Rollerfahrer, in Richtung Lahr fahrend, nach einer Rechts-Links-Kombination auf die Gegenfahrspur geraten und dort gegen 15:30 Uhr mit einem ordnungsgemäß in Richtung Kinzigtal fahrenden BMW frontal zusammengestoßen. Ein Notarzt, Kräfte des Rettungsdienstes sowie die Besatzung eines Rettungshubschraubers kümmern sich derzeit um den verletzten Zweirad-Lenker. Der Sachschaden an den Fahrzeugen dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich bewegen.

