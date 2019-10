Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflüchtiger ermittelt

Bad Hersfeld (ots)

Unfallflucht aufgeklärt

Ludwigsau - Am Mittwoch (02.10.), gegen 09:29 Uhr, fuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Ronshausen in Mecklar an der dortigen Tankstelle gegen ein Tankstellenschild und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge konnte jedoch das Kennzeichen ablesen, so dass der Fahrer später ermittelt werden konnte. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.100 EUR. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1011

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell