Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kupferrohre von einer Baustelle entwendet

Wassenberg (ots)

Unbekannte durchtrennen an einer Baustelle an der Sophia-Jacoba-Straße mehrere Kupferrohrleitungen und entwendeten diese. Die Tat erfolgte in der Zeit zwischen Sonntag, 2. Mai, 20 Uhr und Montag, 3. Mai, 16 Uhr.

