Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Einbrüche im Stadtgebiet

SprockhövelSprockhövel (ots)

Am Mittwoch (25.11) verschafften sich Einbrecher im Laufe des Tages gewaltsam Zugang zu einem Reihenhaus in der Alten Bergstraße. Dazu hebelten sie die Terrassentür auf und durchwühlten diverse Räumlichkeiten. Angaben zu der Beute gibt es bisher nicht. Auch in der Kortenstraße und Hoppe versuchten Einbrecher ihr Spiel. In der Kortenstraße verhinderten zusätzliche Sicherungen an der Terrassentür das Eindringen in ein Zweifamilienhaus. Auch an der Straße Hoppe versuchten die Täter über die Terrassentür in eine im Erdgeschoss liegende Wohnung einzubrechen, ließen aber auch hier von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. Hinweise auf die Täte gibt es in keinem der Fälle.

