Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ein Verletzter bei Auffahrunfall

Olpe (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Mittwoch (29. April) gegen 11.55 Uhr in dem Kreisverkehr "Stellwerkstraße/ Bruchstraße" in Olpe ereignet. Ein 35-Jähriger befuhr den Kreisverkehr mit seinem Pkw und beabsichtigte, auf die Bruchstraße abzubiegen. Aufgrund eines querenden Fußgängers hielt das vor ihm fahrende Fahrzeug, sodass er bremsen musste. Ihm folgte ein 18-jähriger Pkw-Fahrer. Dieser musste ebenfalls halten, da er an dem Fahrzeug nicht vorbeifahren konnte. Zeitgleich fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Pkw in den Kreisverkehr von der Stellwerkstraße kommend ein, bemerkte aber nach eigenen Angaben die haltenden Fahrzeuge zu spät. Dadurch fuhr er mit seinem Pkw dem Wagen des 18-Jährigen auf. Dieser wurde durch den Aufprall in den Pkw des 35-Jährigen geschoben, der daduch leicht verletzt wurde. Er wollte selbständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

