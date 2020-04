Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vorbildich: 15-Jähriger übergibt gefundenen Geldschein an Polizei

Lennestadt (ots)

Am Mittwoch (29. April) gab gegen 11.30 Uhr ein 15-Jähriger in vorbildlicher Weise einen 20-Euro-Schein auf der Polizeiwache in Lennestadt ab. Er gab an, diesen vor einem örtlichen Café in der Hundemstraße gefunden zu haben. Die Banknote wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell