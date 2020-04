Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 18-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Lennestadt (ots)

Am Montag (27. April) hat sich gegen 9 Uhr ein Verkehrsunfall auf der "Fredeburger Straße" in Langenei ereignet. Ein 35-Jähriger befuhr die Straße mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Altenhundem, ihm folgte eine 18-jährige Pkw-Fahrerin. Als eine Zeugin in der Ortschaft einen Fußgängerüberweg überqueren wollte, bremste der 35-Jährige sein Fahrzeug ab. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die 18-Jährige mit ihrem Auto auf den Pkw auf, sodass beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Bei der Kollision wurde sie leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell