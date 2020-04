Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Erneuter Einbruch in Sekundarschule

Drolshagen (ots)

Erneut sind unbekannte Täter in der Zeit von Freitag (24. April, 14.30 Uhr) bis Montag (27 April, 7 Uhr) in die Sekundarschule im Herrnscheider Weg eingedrungen. Sie warfen im rückwärtigen Bereich des Hauptgebäudes ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. Im Gebäude brachen sie diverse Klassentüren auf und durchwühlten Schränke und Schreibtische. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Auch der genaue Sachschaden konnte noch nicht vollständig festgestellt werden, liegt aber mindestens im vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Entwicklungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

