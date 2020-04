Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 69-Jähriger verletzt sich bei Fahrradunfall schwer

Bild-Infos

Download

Attendorn (ots)

Am Samstag (25. April) hat sich gegen 18.25 Uhr ein 69-jähriger Fahrradfahrer bei einem Alleinunfall auf einem Waldweg abgehend von der Straße "Zum Hofkühl" in Hofkühl in Richtung Mittelneger schwerverletzt. Er fuhr auf dem Weg durch eine ausgespülte Senke. Dabei verlor er vermutlich, ohne Fremdeinwirkung, die Kontrolle über das Rad und stürzte in eine neben der Fahrbahn befindliche Rinne. Der Helm, den der Verletzte trug, war teilweise gebrochen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell