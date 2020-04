Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 4-Jähriger von Pkw angefahren

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem 4-jährigen Radfahrer hat sich am Samstag (25. April) gegen 16.40 Uhr auf der Alten Straße in Meggen ereignet. Der 39-Jährige fuhr mit seinem Pkw in Richtung Meggener Straße. Zeitgleich fuhr ein 4-Jähriger mit seinem Fahrrad von rechts von einem Grundstück auf die Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer leitete eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind stürzte und zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu. Das Kind trug keinen Helm. Nachdem der Junge mit einem Erziehungsberechtigten ein Krankenhaus aufgesucht hatte, konnte er dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An dem Pkw entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

