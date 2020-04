Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungskennzeichen unterwegs

Lennestadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 19.50 Uhr hat sich eine 21-Jährige auf der B236 in Maumke leicht verletzt. Sie befuhr mit einem Roller ohne Versicherungskennzeichen die "Maumker Straße" in Fahrtrichtung Meggen. Auf Höhe der Einfahrt "Christinenhütte" beabsichtigte sie, ohne zu blinken, nach links abzubiegen. Zeitgleich wollte eine 56-Jährige mit ihrem Pkw die Rollerfahrerin aufgrund der geringen Geschwindigkeit überholen. Die 21-Jährige übersah den Pkw, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen dem Roller und dem Fahrzeug kam. Die Rollerfahrerin stürzte, verletzte sich leicht und flüchtete dann von dem Unfallort. Durch weitere Ermittlungen konnte die 21-Jährige aufgesucht werden. Wie sich durch einen freiwilligen Drogenschnelltest herausstellte, stand die Rollerfahrerin unter dem Einfluss von Cannabis. Daraufhin wurde eine Blutprobe von einem Arzt auf der Polizeiwache entnommen. Die Fahrerin besaß auch keinen Führerschein. Die Polizisten schrieben eine Anzeige unter anderem wegen "Fahren ohne Fahrerlaubnis" und "Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort". Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

