Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Olpe (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 07:05 Uhr beabsichtigte eine 33-jährige Pkw-Fahrerin in der Straße "Am Gallenberg" aus einer Parklücke in die Fahrbahn einzufahren. Dabei mißachtete sie den Vorrang einer dort befindlichen 53-jährigen Radfahrerin. Diese erlitt in Folge der Kollision schwere Verletzungen, so dass sie dem Krankenhaus zugeführt werden musste.

