POL-WL: Hoher Sachschaden durch Raddiebstahl ++ Winsen/Bahlburg - Stoppschild missachtet

Hoher Sachschaden durch Raddiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr und Montag, 08 Uhr, haben Unbekannte auf dem Gelände eines Autohauses an der Glüsinger Straße die Kompletträder von zehn ausgestellten Pkw gestohlen. An weiteren Fahrzeugen waren bereits die Radmuttern gelöst worden. Ob die Täter gestört wurden, ist unklar.

Die Pkw wurden zum Teil auf Steine aufgebockt. An den angegriffenen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden an der Karosserie. Inklusiv der Beute geht die Polizei von mehreren zehntausend Euro Schaden aus.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag waren in Jesteburg ebenfalls die Kompletträder von mehreren ausgestellten Fahrzeugen gestohlen worden (PM v. 08.12.19). Ein Zusammenhang wird geprüft.

Zeugen, denen am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Glüsinger Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Winsen/Bahlburg - Stoppschild missachtet

Auf dem Bahlburger Kreuz kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen leicht und einer schwer verletzt wurden. Gegen 13.55 Uhr fuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem 5er BMW auf der Bahlburger Straße in Richtung Bahlburg an die Kreuzung heran. Anstatt anzuhalten, fuhr der Mann ungebremst in die Kreuzung ein und kollidierte dort mit dem BMW Mini Cooper einer 36-Jährigen, die auf der L234 in Richtung Winsen unterwegs war. Durch den Zusammenprall wurde der BMW des 24-Jährigen über eine Verkehrsinsel geschoben und prallte anschließen gegen den Skoda Octavia einer 28-Jährigen.

Die Fahrerin des Mini Cooper wurde schwer verletzt. Die anderen Beteiligten, sowie zwei Kinder im Alter von einem und sechs Jahren, die im Skoda mitfuhren, erlitten leichte Verletzungen. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 35.000 Euro.

