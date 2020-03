Polizeidirektion Hannover

POL-H: Sichergestellter Schmuck sucht Eigentümer

Hannover (ots)

Am Silvestertag, 31.12.19, hat ein Geocacher aus Pattensen an einem stillgelegten Gleisbett im hannoverschen Stadtteil Vinnhorst, nahe des Industrieweges, diverse Schmuckstücke entdeckt. Diese sind in einer Tasche in mehreren Schmuckschachteln gelagert worden.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Schmuckstücke aus Straftaten stammen.

Aus dem Grund erhofft sich der Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Nordstadt Hinweise aus der Bevölkerung, welche die Schmuckstücke identifizieren können.

Lichtbilder der aufgefundenen Schmuckstücke können unter folgendem Link eingesehen werden:

https://www.pd-h.polizei-nds.de/fahndung/sachen/sichergestellte_gegenstaende/wer-kennt-diesen-schmuck-114433.html

Sollten Sie auf den abgebildeten Lichtbildern Gegenstände wiedererkennen, melden Sie sich beim Polizeikommissariat Nordstadt unter der Telefonnummer 0511-109 3117. /boe, now

