POL-H: Festnahme in Hannover: Mann bricht in Gaststätte ein

Hannover (ots)

Ein 42 Jahre alter Mann ist am Samstagmorgen, 29.02.2020. auf frischer Tat festgenommen worden. Er ist ein Restaurant an der Nicolaistraße, im hannoverschen Stadtteil Mitte, eingebrochen. Alarmierte Polizeikräfte griffen ihn noch am Tatort auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 42-Jährige über das Dach des Gebäudes in das Restaurant eingedrungen. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hörte Geräusche im Gebäude und alarmierte die Polizei. Diese umstellte und durchsuchte das Gebäude und nahm den Tatverdächtigen noch in den Räumlichkeiten des Gastronomiebetriebes fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 42-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. /mr

