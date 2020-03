Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Polizei Hannover sucht nach Jürgen N. - Jürgen N. tot aufgefunden

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover hatte seit dem 19.09.2019 mit einem Bild nach dem damals vermissten Jürgen N. gesucht (wir haben berichtet). Der Senior ist am Freitag, 14.02.2020, am Mittellandkanal (Misburg-Süd) tot aufgefunden worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich nicht ergeben. /has, now

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4379449

