POL-MK: Einbrüche in Firma, Wohnhäuser und Auto

Aus einer Produktionshalle am Echelnteichweg wurden erneut Kupferwaren gestohlen. Unbekannte brachen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen Tor und Tür auf, um in die Halle zu gelangen. Sie setzten eine Überwachungskamera außer Gefecht und verluden diverse Kupferschienen.

Am Hang wurden am Freitag zwei Wohnhäuser von Einbrechern heimgesucht. Im ersten Fall kamen sie zwischen 16.30 und 19.15 Uhr durch die Terrassentür und durchsuchten Behältnisse und Räumlichkeiten. Sie nahmen diverse Schmuckstücke mit. Am zweiten Haus waren sie ebenfalls am Freitag erfolgreich. In der Zeit zwischen 13.30 und 20 Uhr waren die Einbrecher erfolgreich ins Haus eingebrochen. Über Art und Umfang der Beute könne bislang noch keine Angaben gemacht werden. In beiden Fällen entstand Sachschaden.

An der Friedensstraße wurde in der Nacht zum Sonntag ein dort abgeparkter blauer Twingo geöffnet. Die Diebe bauten das Autoradio aus und nahmen diese mit. Es entstand Sachschaden.

