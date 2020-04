Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mehrere Blutproben im Kreis Olpe

Attendorn/ Wenden (ots)

Die Polizei veranlasste mehrere Blutproben.

In Gerlingen meldeten Zeugen am Donnerstag (23. April) gegen 21.25 Uhr der Polizei einen PKW-Fahrer, der offensichtlich alkoholisiert von einem Tankstellengelände zu einem nahegelegenen Imbiss gefahren sei. Eine sich zufällig in der Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung konnte ihn dort auch feststellen. Sie führten einen Alkotest durch, der einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit ergab. Das Ergebnis führte zu einer Blutprobe, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Zeugen meldeten circa zwei Stunden später einen Radfahrer, der mit seinem unbeleuchteten Rad in Schlangenlinien von Heggen in Richtung Attendorn fuhr. Dieser wurde begleitet von zwei aufmerksamen Autofahrern mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Bei der anschließenden Kontrolle führte die Polizei einen Alkoholtest durch, der negativ war. Dafür verlief ein Drogenvortest positiv, sodass eine Blutprobe angeordnet wurde.

Gegen 0.45 Uhr am Freitag (24. April) fiel einer Streifenwagenbesatzung, im Bereich Kreisel Zeppelinstraße, ein Pkw-Führer auf, der sehr langsam und in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle war Alkoholgeruch wahrzunehmen. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von deutlich über 2 Promille. Als Konsequenz wurde im Krankenhaus durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

In allen Fällen schrieben die Beamten entsprechende Anzeigen.

