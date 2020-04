Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 56-Jährige stürzt mit Fahrrad

Lennestadt (ots)

Ein Fahrradunfall hat sich auf dem Gehweg an der B236 in Maumke am Donnerstag (23. April) gegen 17 Uhr ereignet. Dabei verletzte sich eine 56-Jährige schwer. Sie befuhr die Straße in Fahrtrichtung Meggen. In Höhe eines Möbelgeschäftes überholte sie einen Fußgänger. Dabei kam sie nach rechts von ihrer Fahrspur ab, bekam Zweige eines Buschs ins Gesicht, verlor hierdurch die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden am Fahrrad.

