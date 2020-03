Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Festnahmen nach missglücktem Raubüberfall

Minden (ots)

Vier junge Männer im Alter von 17 bis 22 überfielen am Samstagnachmittag auf der Kaiserstraße ein Pärchen (21 und 22). Hierbei verlangten sie Bargeld und schlugen auf den 21-jährigen Mindener ein. Dieser setzte sich zur Wehr, worauf die Täter flüchteten. Drei von ihnen konnten im Rahmen einer Fahndung gestellt werden. Auch der vierte Täter (19) wurde ermittelt.

Ersten Ermittlungen sprachen die Räuber das Pärchen gegen 17.40 Uhr an und forderten Bargeld. Als der 21-Jährige dies verneinte, schlugen mindestens zwei der Täter mit den Fäusten auf ihn ein. Das Opfer konnte weitere Angriffe unterbinden. Darauf trennten sich die Männer und flüchteten. Nach Eingang des Notrufs setzte die Leitstelle sieben Streifenwagen ein. Im Rahmen der Fahndung konnten in der Viktoriastraße ein 17 und 19-Jähriger sowie in Bereich Alsenweg der 22-Jährige gestellt werden. Sie wurden festgenommen und der Polizeiwache Minden zugeführt. Der vierte Täter (19) wurde auf der Mindener Wache festgenommen. Er hatte sich nach seinem Bruder (22) erkundigt, der einer der drei anderen Täter war. Da die Räuber alkoholisiert waren, ordnete man eine Blutprobe an. Die Nacht verbrachten sie im Gewahrsam. Am Sonntag wurden sie nach ihren Vernehmungen sowie der erkennungsdienstlichen Behandlung im Laufe der Mittagsstunden aus der polizeilichen Obhut entlassen.

