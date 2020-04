Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand in Sägewerk - Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

Olpe (ots)

In einem Sägewerk in Neuenkleusheim wurde am 15.04.2020 um 2.26 Uhr ein Feuer festgestellt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Großteil des Gebäudekomplexes in Flammen. Zwei Hallen brannten komplett aus. Nach vorläufiger Schätzung entstand ein Sachschaden im Millionenbereich.

Nach den bisherigen Untersuchungen am Brandort, unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen, und weitere Ermittlungen der Polizei konnte noch keine konkrete Brandursache ermittelt werden. Es stehen weitere gutachterliche Untersuchungen an, die sich jedoch bis in die übernächste Woche hineinziehen können. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung haben sich nach den bisherigen Ermittlungen nicht ergeben.

