Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte bestehlen Senioren durch Trick

Lennestadt (ots)

Am Mittwoch (22. April) haben sich zwei unbekannte Täter unter einem Vorwand Zugang zu einer Wohnung eines älteren Ehepaares in Maumke verschafft und so Schmuck- und Wertgegenstände erbeutet. Die Unbekannten gaben gegenüber dem 86-jährigen Senior an, dass sie den Druck der Wasserleitung prüfen müssten, da in der Straße aufgrund von Bauarbeiten Wasserrohre beschädigt wurden. Während der eine Täter alle Wasserhähne in der Wohnung aufdrehte und vorgab, diese zu prüfen, ging einer der Täter ins Schlafzimmer und entwendete eine Schmuckschatulle. Als die 89-jährige Frau dies bemerkte, flüchteten sie aus der Wohnung in unbekannte Richtung.

Das Ehepaar beschrieb die Täter folgendermaßen: Täter 1: männlich, ca. 150 cm - 160 cm groß, südländisches Aussehen Täter 2: männlich, ca. 175 cm - 185 cm groß, südländisches Aussehen Beide sprachen deutsch ohne Akzent. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Es gibt zahlreiche Betrugsmaschen die Unbekannte nutzen, um vor allem ältere Menschen zu bestehlen. Daher gibt die Polizei Verhaltenshinweise, um sich und Angehörige vor Betrugsmaschen, wie diesen, zu schützen: - Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung. - Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage, um konkrete Anliegen zu klären. - Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre (z.B. Kastenschloss mit Sperrbügel). - Lassen Sie sich von angeblichen Handwerkern einen Dienstausweis oder ähnliches zeigen. Wichtig ist auch, mit Angehörigen über diese Betrugsmaschen zu reden und gerade ältere Menschen zu sensibilisieren. Weitere Infos finden Interessierte hier: https://polizei.nrw/sites/default/files/2018-07/229_BR_Sicher-zu-Hause_2017-12.pdf

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell