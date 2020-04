Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrrad-Besitzer gesucht: Wem gehört dieses Mountainbike?

Am Dienstag (21. April) hat ein Zeuge ein grünes Mountainbike der Marke Focus in einem Waldstück unweit des Verbindungsweges zwischen der Gutenbergstraße in Attendorn und dem Campingplatz Biggen gefunden. Ein Teil der Rahmennummer ist zerkratzt und kann daher keinem Besitzer zugeordnet werden. Daher fragt die Polizei: Wem gehört dieses Rad? Der Eigentümer kann sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 mit entsprechendem Nachweis melden.

