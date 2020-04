Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte dringen in Sekundarschule ein

Drolshagen (ots)

In der Zeit von Freitag (17. April, 14 Uhr) bis Montag (20. April, 7 Uhr) haben unbekannte Täter sich gewaltsam Zugang zu mehreren Räumen der Sekundarschule Olpe am Teilstandort Drolshagen im Herrnscheider Weg verschafft. Dafür schlugen sie diverse Fensterscheiben ein. In der Schule hebelten sie zudem mehrere Bürotüren auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Es entstand ein hoher Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte die Spuren vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

